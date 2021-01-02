Диетолог рассказала о полезных продуктах, необходимых в период новогодних праздников

02.01.2021, 18:30, Разное

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Для праздничного стола люди часто готовят тяжелую и калорийную еду. Диетолог Ирина Русакова напомнила, что в меню лучше добавить сыр, рыбу и фрукты.

Специалист сообщает, что людям нужно уменьшить калорийность праздничных блюд, чтобы не появились лишние килограммы и не случилась перегрузка желудочно-кишечного тракта. Планировать меню необходимо заранее и не готовить большие объемы пищи. Лучше всего подавать на стол легкие закуски: фрукты, сырную тарелку, легкие салаты, заправленные бальзамическим уксусом и оливковым маслом, а не майонезом. Также имеют меньше калорий птица и рыба, которые не только насыщают организм, но и оказывают влияние на настроение.

Эксперт отмечает, что необходимо аккуратно употреблять алкоголь, так как он пробуждает аппетит, и человек не может контролировать себя во время застолья. Не нужно отказываться от традиционного салата оливье. Его можно добавить в меню, но вместо колбасы положить в блюдо отварное мясо и заправить сметаной.