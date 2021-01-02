 

Диетолог рассказала о полезных продуктах, необходимых в период новогодних праздников

02.01.2021, 18:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для праздничного стола люди часто готовят тяжелую и калорийную еду. Диетолог Ирина Русакова напомнила, что в меню лучше добавить сыр, рыбу и фрукты.
Специалист сообщает, что людям нужно уменьшить калорийность праздничных блюд, чтобы не появились лишние килограммы и не случилась перегрузка желудочно-кишечного тракта. Планировать меню необходимо заранее и не готовить большие объемы пищи. Лучше всего подавать на стол легкие закуски: фрукты, сырную тарелку, легкие салаты, заправленные бальзамическим уксусом и оливковым маслом, а не майонезом. Также имеют меньше калорий птица и рыба, которые не только насыщают организм, но и оказывают влияние на настроение.

Эксперт отмечает, что необходимо аккуратно употреблять алкоголь, так как он пробуждает аппетит, и человек не может контролировать себя во время застолья. Не нужно отказываться от традиционного салата оливье. Его можно добавить в меню, но вместо колбасы положить в блюдо отварное мясо и заправить сметаной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Похудевшая Волочкова показала фигуру в купальнике

26.11 / Будущий глава Госдепа рассказал о своём сбежавшем из России дедушке

28.07 / Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Вика Газинская и другие на экскурсии в Музее-заповеднике Чехова

17.12 / Политолог сравнил Лукашенко со старухой у разбитого корыта

18.12 / Мнение: Стоп-лист

10.08 / Учёные обнаружили признаки длительности жизни человека

01.12 / Поминки по индустрии

16.10 / Ученые назвали частую причину выбора неверного решения

02.11 / Ученые рассказали о трех причинах, делающих черные дыры страшными объектами во Вселенной

06.10 / Мнение: Россияне заполонили Мальдивы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска