Радуцкий сомневается в возможности регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса

02.01.2021, 18:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сомневается в возможности регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в комментарии “РБК-Украина” 2 января.

По словам Радуцкого, ему пока неизвестно о такой заявке.

“Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой – США, стран ЕС, Швейцарии, Японии”, – сказал политик.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его утверждениям, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.