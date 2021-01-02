 

В 2020 году в мире выросло число погибших в авиакатастрофах

02.01.2021, 18:02, Новости дня
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Число людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, составило 299 человек во всем мире, несмотря на то, что количество авиакатастроф снизилось более чем на 50%. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные нидерландской консалтинговой компании.

По ее данным, в 2020 году произошло 40 авиакатастроф с участием крупных коммерческих пассажирских самолетов, пять из них были смертельными. В результате этих крушений погибло 299 человек. По данным сервиса Flightradar, который отслеживает коммерческие рейсы по всему миру, количество пассажирских авиарейсов упало на 42%.

Большинство людей, а именно 176, в 2020 году погибли в авиакатастрофе под Тегераном, где был сбит Boeing компании “Международные авиалинии Украины”.

В 2020-м было 0,27 несчастного случая со смертельным исходом на миллион рейсов, отметили в сообщении.

В 2019 году произошло 86 авиакатастроф, в них погибло 257 человек.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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