Восемь знаменитостей, верящих в безумные теории заговора

02.01.2021, 18:15, Разное

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Для обычного человека теория Плоской Земли выглядит совершенно нелепой и безумной, ведь доказать ее нереальность проще простого. Однако у этой теории тысячи, если не миллионы последователей, в том числе потому, что в нее верят многие люди с влиянием.

Теории заговора можно считать довольно веселыми, к примеру попробуйте убедить друзей, что британская королева это рептилоид или что у Китая есть техника, которая может сжигать людей заживо на расстоянии.

На самом деле около 90% всех теорий заговора – фикция и лишь 10% могут быть хоть чем-то подтверждены. К примеру это касается засекреченного проекта ЦРУ по контролю над сознанием MKULTRA.

Но если в теории заговора верят знаменитости, у которых миллионы фанатов и которые совсем не кажутся сумасшедшими или неграмотными, все это выходит на совершенно новый уровень безумия.

8. B.o.B – Плоская земля

Что касается той же Плоской земли, то одним из ее самых известных поклонников является рэпер B.o.B (Бобби Рэй Симмонс-младший). Он искренне, непоколебимо и непоколебимо верит в идею о том, что Земля абсолютно плоская.

В 2016 году B.o.B начал публиковать множество твитов, в которых он писал своим более чем 12 миллионам последователей, что, хотя он и не хотел в это верить, на самом деле Земля является плоской. Ссылаясь на предполагаемый факт, что "независимо от того, насколько вы высоки … горизонт всегда на уровне глаз", он извинился перед своими поклонниками, заявив, что он тоже не хотел в это верить, но это было 100%-м доказательством плоскости Земли.

Еще одна вещь, которую он считал доказательством, включала тот факт, что вы можете видеть города на расстоянии, что, по его словам, не должно быть возможным, учитывая кривизну Земли (что, очевидно, означает, что кривизны вообще нет), и так глубоко погрузился в рассуждения из-за этого, что поругался с Нилом ДеГрассом Тайсоном, известным астрофизиком.

7. Марк Руффало – Заговор 11 сентября, ГМО, вирус Зика

Марк Руффало известен прежде всего тем, что сыграл Халка в успешной франшизе Marvel "Мстители". Он менее известен тем, что рассуждает о медицинской науке, в которой не разбирается, и тем, что является большим сторонником теории заговора.

По словам Марка, когда он увидел кадры обрушения башен, его первой мыслью было "Здания так не падают", несмотря на то, что несколько тысяч инженеров и ученых уверяли нас, что да, они могут так падать. Утверждая, что он провел собственное исследование (изучая видеоролики на YouTube), Руффало оказался убежден и в том, что самолеты не могли повредить башни-близнецы.

Марк также заявил в Твиттере, что он считает, что вирус Зика, который, как известно, вызывает врожденные дефекты, такие как микроцефалия (дефект, при котором мозг и череп имеют аномально маленький размер и который приводит к серьезным когнитивным и физическим нарушениям), является обманом, и что фактической причиной микроцефалии у детей, рожденных от матерей, инфицированных вирусом Зика, был специфический пестицид, производимый компанией Sumitomo.

Его последнее и наименее обсуждаемое убеждение в заговоре заключается в том, что ГМО вызывают рак и другие болезни, а также разрушают окружающую среду.

Хотя это правда, что некоторые компании (например, MONSANTO) делают свои ГМО-культуры стерильными, и это может повлиять на окружающие фермы из-за перекрестного опыления, официально считается, что сами ГМО не вредны для растений или еды и не вызывают никаких негативных последствий для здоровья, поскольку модификации почти повсеместно делают растения устойчивыми к засухе, наводнениям и вредителям без необходимости использования пестицидов или дорогостоящих систем водоснабжения и дренажа.

6. Кайли Дженер – Химтрейлы

Когда самолеты сжигают топливо, они оставляют за собой паровой след. Точно так же, как машина выделяет выхлопные газы, то же самое происходит и с самолетом; но на больших высотах пар и выхлопные газы конденсируются в небольшие облака, тянущиеся за струей. Когда струя движется по прямой линии, они оставляют после себя прямую линию пара, которая довольно быстро исчезает по мере испарения в воздухе. солнце.

Некоторые люди, обеспокоенные видом этих паровых облаков, подозревают нечестную игру и уверяют, что на самом деле самолеты распыляют над городами некие химические вещества, влияющие на человеческое здоровье или даже психику.

Среди них и Кайли Дженнер – дочь Кейтлин Дженнер, сестры сверхпопулярного трио Кардашьян. В 2015 году Кайли сделала несколько твитов и постов в инстаграмм о химтрейлах и о том, что самолеты, летящие над ее домом, пытались что-то истребить, возможно, ее. Она требовала ответов на такие вопросы, как "Кто подумал, что это хорошая идея?" и "Какое влияние это окажет на наших детей?".

5. Вупи Голдберг – Миф о высадке на Луну

Вупи Голдберг – наверное одна из последних, кого можно было увидеть поклонником теорий заговора, но, тем не менее, в 2009 году в популярном дневном ток-шоу "The View" она заявила, что скептически относится к высадке американцев на Луну.

Вупи задается вопросами, почему на поверхности Луны, где нет ветра, кажется, развевается флаг. По словам людей, которые работали над лунным проектом, ответ прост: флаг не развевается, просто чуть дрогнул.

Заявляется, что флаг, в который был вставлен металлический стержень, чтобы убедиться, что он висит правильно, можно увидеть на видеозаписи, где он абсолютно неподвижен, и на самом деле он просто помят, потому что удлиняющий стержень застрял, оставив его немного сложенным.

Вупи также спрашивает, кто делал фотографии и видео на Луне, якобы на фото можно увидеть "статистов" в обычной одежде без скафандров. Официальный ответ НАСА на это еще проще: сами астронавты. Посадка на Луну выполнялась двумя людьми: Нил Армстронг и Базз Олдрин оба были оснащены камерами, установленными на скафандрах, что позволяло им делать снимки и снимки друг друга, когда они подпрыгивали по лунной поверхности.

4. Джим Керри против вакцин

Джим Керри сам по себе человек с очень большими странностями, а в последние годы он еще и "малость свихнулся" на политике и стал убежденным русофобом, веря, что именно Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США.

Однако даже это не переплюнуло его давнюю стойкую убежденность в том, что вакцины вредны и что они вызывают аутизм у детей.

Теория заговора утверждает, что вещества ртуть и тимеросал добавляются в вакцины и вызывают своего рода отравление организма матери, которое объясняет классические симптомы аутизма и ее детей.

Проблема с этой теорией состоит в том, что вот уже более 20 лет в вакцины не добавляется противомикробное и противогрибковое вещество тимеросал, а единственным типом ртути в вакцинах была этилртуть – природное соединение, которое может безопасно метаболизироваться организмом и служит активным веществом.

3. Джейден Смит – Ваканда

Джейден Смит, сын Уилла Смита, не стесняется своих неортодоксальных убеждений. Он ежедневно делится сообщениями в своем инстаграме о своей вере во все, от исцеляющих кристаллов и заговоров пирамид (вокруг которых он когда-то сформировал культ), до идеи, что зеркала и глаза не реальны.

Джейден Смит – настоящая страна чудес абсолютно безумных теорий. Среди них – вера в то, что где-то на Земле спрятаны очаги цивилизации, которые, как и мифическое творение Marvel – Ваканда, обладают сверхсовременными технологиями, которыми они просто не делятся с остальным миром.

Хотя он не говорит, где, по его мнению, должны быть расположены эти города будущего, или какие технологии они могут иметь, он заявил, что, по его мнению, нам нужно исследовать и найти их на благо человечества.

2. Мадонна – Отказ от вакцины против COVID-19

В этом году COVID-19 выявил как лучшее, так и худшее в человечестве, а также множество теорий заговора, охватывающих все, от его происхождения до его возможного лечения. Среди людей, распространяющих эти теории, есть известная поп-звезда и икона 80-х Мадонна, которая твердо убеждена, что супервакцина от COVID-19 не только уже давно существует, но и намеренно скрывается от общественности.

В теперь уже удаленном видео в инстаграм, Мадонна заявил, что вакцина уже существует, но она нерентабельна, и поэтому она отказывается от нее до тех пор, пока она не появится везде, заявив, что правительство и фармацевтическая промышленность скорее доведут людей до смерти, чем дадут им излечение, и что "богатые становятся богаче, а бедные – беднее".

Хотя это не самая безумная или опасная теория о коронавирусе (по крайней мере, она считает, что он существует), все же очень странно полагать, что вакцина намеренно скрывается от общественности, потому что это почему-то менее выгодно, чем тратить миллиарды на счета за медицинскую помощь и терять тысячи и тысячи налогоплательщиков.

1. Мос Деф – Усама бен Ладен не виноват

Это, пожалуй, самая странная теория в списке, и это о чем-то говорит. Рэпер, певец, актер и активист Данте Террелл Смит, он же Ясиин Бей, более известный под своим сценическим псевдонимом Mos Def, в 2005 году сделал заявления и даже написал песню, в которой выражалось не только убеждение, что 11 сентября было внутренней работой, но и то, что Усама бен Ладен этого не делал.

Мос Деф заявил в эпизоде ​​шоу "Real Time With Bill Maher" в 2009 году, что СМИ раздули идею Бен Ладена до такой степени, что сделали бугимэна и фальшивую личность, чтобы сосредоточить гнев и ненависть публики. В песне "Бен Ладен" Мос Деф вместе с несколькими другими известными музыкантами (включая Эминема и Джадакисса) читает рэп о терактах 11 сентября с такими фразами, как "Буш снес башни" и "Бен Ладен был тактиком ЦРУ".