В армянском селе Шурнух заявили о приходе азербайджанских военных

02.01.2021, 18:00, Новости дня

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Староста приграничного армянского села Шурнух Сюникской области Акоп Аршакян сообщил о вхождении в населенный пункт азербайджанских военнослужащих.

«Все закончилось. Азербайджанцы вступили в село, оборудовали пост и дали время до 5 января», – приводит его слова «Sputnik Армения».

По данным издания, ранее представители азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух переходит к Азербайджану, и жители ряда домов должны покинуть их в течение суток. Сообщалось, что сельчане на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан в знак протеста против пассивности армянских властей в этом вопросе.

Позднее Аршакян сообщил, что жители 12 «спорных» домов при посредничестве российской стороны должны были остаться в Шурнухе как минимум до 2-3 января.

Он добавил, что при определении границы за основу берутся карты советского генштаба 1942 года. «Эти карты есть и у меня, и там граница обходит село», – сказал Аршакян. Он отметил, что проблема Шурнуха должна стать предметом переговоров.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

31 декабря азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе в целом сохраняется режим прекращения огня, но в регионе действуют не подчиняющиеся Еревану боевые формирования.