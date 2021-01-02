Манифест Екатерины Великой, который действует до сих пор

02.01.2021, 18:05, Разное

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Сейчас в России действует ряд советских правовых актов. На первый взгляд, это кажется странным: Советского Союза уже давно нет. А документы, утверждённые в этом государстве, работают. Конечно, это не какие-то там серьёзные законы. В основном – разные приказы и постановления ведомств. И тем не менее.

Ничего удивительного в этом нет. Российская Федерация – правопреемница СССР.

Любопытно, что существует екатерининский манифест, который никем не отменялся и действует до сих пор. Чуть ниже расскажу, о чем там идёт речь. Мы плавно к этому подойдём.

Пока же отправимся в 70-е годы 18-го века. Тогда Россия и Турция, навоевавшись, подписали Кучук-Кайнарджийский мирный договор. По нему Российская империя получила много всякого. Например, возможность использовать по своему усмотрению крымские территории, хозяйничать в Керчи и в других городах. Кроме того, российским кораблям гарантировалось свободное перемещение по Азовскому и части Чёрного моря.

Но свободу России в Крыму дали кто? Турки. А были там еще и татары. В 80-х годах все того же 18-го века их (татар) на полуострове и на Кубани насчитывалось около 500 тыс. человек.

Турки, отдавая господство над Крымом России, схитрили. Ведь, как я указала, население на полуострове было мусульманским в своём большинстве. Поэтому Османская империя сохранила духовное господство в регионе.

Но случилась неожиданность: братья Шагин-Гирея, правившего на черноморском побережье, восстали против него. Новым лидером стал Бахадыр-Гирей, который обратился к России за поддержкой.

Именно тогда Екатерина II оформила манифест, который можно считать документом о присоединении Крыма к России.

Можно провести параллель с современностью. В 2014 году спокойствие на полуострове обеспечивалось «вежливыми людьми». Благодаря им, как представляется, удалось обеспечить референдум о присоединении Крыма к России.

А в 18-м веке Екатерина тоже понимала, что одного манифеста будет мало. Поэтому в Крым были направлены войска: по суши и по морю.

В частности, фрегат «Осторожный», которым командовал капитан второго ранга Иван Берсенев получил задачу: отправиться к юго-западной части полуострова и найти подходящую бухту для идущих за ним кораблей с Азова.

Берсенев блистательно справился с задачей. А на облюбованном им месте позже возник город Севастополь. С тех пор число татар на полуострове стало уменьшаться. К 60-м годам 19-го века их там было уже около 100 тыс. человек.

Казалось бы: манифест и манифест – бумажка, которую не обязаны учитывать другие государства. Но нет.

В 1791 году между Россией и Турцией был заключён Ясский мирный договор. Его оформили по всем нормам международного права. Естественно, по нормам, которые существовали в 19-м веке. А акт Екатерины 1783 года «О присоединении Крыма и Кубани» стал частью указанного мирного договора.

Конечно, со стороны эта история может смотреться, как попытка обосновать: Крым давно принадлежит России. Я считаю, что ничего никому доказывать не нужно. И без того понятно, что Крымский полуостров – это Российская Федерация. Пусть многие государства считают иначе. Это ничего не меняет.