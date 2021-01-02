Душа подростка 10 минут парила над телом, а затем вернулась

02.01.2021, 17:59, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гвен Б. испытал околосмертный опыт, связанный с травмой головы, которую он получил 50 лет назад. Все эти годы он молчал о нём, так как считал случившееся «слишком личным». Мужчина не мог допустить мысли, что кто-то попытается научно обосновать его переживания. И только сейчас он решился поделиться своим опытом с читателями на страницах сайта nderf.org.

Выход из тела

Будучи подростком, Гвен бросился на помощь лошади, которую придавили двери конюшни. Он перепрыгнул через преграды, чтобы оказаться внутри стойла и попытаться освободить животное. Это сильно напугало лошадь, и она взбрыкнула. Последнее, что запомнил Гвен ― глухой удар копытом по голове.

«Следующее что я помню: парение примерно в восьми футах (около 2,43 м) над землёй и моим телом, распластавшимся на спине. Я видел, как мой друг Джин скрестил мне руки на груди и вытащил из стойла. Лошадь развернулась и уткнулась носом в моё тело. Затем подбежал Стив [второй друг]. Джин замахал руками и взволнованно попросил его позвать кого-нибудь на помощь».

В тот момент Гвен ощутил себя пузырём, похожим на полупрозрачное серое облако. Пузырь не мог слышать звуки, говорить или стать видимым для всех. Однако Гвен мог ясно мыслить и понимал, что происходит вокруг. Он не испытывал страха и огорчения, лишь несколько отстранённое любопытство к ситуации.

После того, как Стив побежал за помощью, Гвен оказался в безграничном сером тумане. Он не заметил каких-либо существ, но ощущал их присутствие. Следом у него возникло чувство величайшей удовлетворённости и благополучия, и Гвен услышал:

«Ты можешь остаться или уйти ― это твоё решение. Но мы хотели бы, чтобы ты сделал некоторые вещи».

Это было сказано беспристрастным тоном, без какого-либо давления или осуждения. Гвен решил, что хочет вернуться. В этот же миг открылся ревущий водоворот, который начал его затягивать.

«Это будет больно», ― успел подумать подросток о возвращении в своё травмированное тело.

Снова в теле

Придя в сознание, Гвен почувствовал сильную боль и чувство невыносимой печали о том чудесном месте. Им овладело отчаяние, он лежал на спине со скрещёнными на груди руками. Лошадь так и продолжала тыкаться в него носом, а Джим старался отогнать животное.

«Голова ужасно болела. У меня частично отслоилась сетчатка, было множество сколов на правой скуловой дуге и глубокая рваная рана до кости. Я был без сознания минут 5-10, и уверен что мне предложили выбрать: умереть или вернуться в своё тело. Я до сих пор ощущаю невыносимую печаль из-за возвращения в своё тело. Прошло уже 50 лет, а я до сих пор помню этот момент, как будто он произошёл сегодня утром. Надеюсь, я выполнил то, что они от меня хотели».

В отличии от Гвена, Джала В. знает, какая миссия ей определена. После околосмертного опыта девушка-подросток передаёт послания от умерших людей их близким.