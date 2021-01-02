 

Малоизвестный автопроизводитель Bremach планирует продавать российские внедорожники и пикапы в Америке

02.01.2021, 17:50, Разное
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Jason Torchinsky

Screenshot: Bremach

Я не думаю, что в  РФ (или  ранее – в Советском Союзе)  когда-либо выпускался  автомобиль, официально продававшийся  в Америке, если не считать   суперкара Marussia B2  который,  в какой-то момент,   могли  купить некоторые  богатые чуваки. Это положение  может измениться к 2022 году, когда компания Bremach, которая когда-то была итальянским производителем грузовиков, попытается продавать в Америке российские UAZ Patriots как внедорожники Bremach Taos и пикапы Brio .

Screenshot: Bremach

Компания Bremach существует с 1956 года , была основана в Италии и  несколько  десятилетий производила самосвалы и другие виды большегрузных автомобилей, пока не обанкротилась  в 2018 году.

Тем не менее, её  американская дочерняя компания  удержалась  на  плаву  и заключила контракт  с российским УАЗом, компанией, о которой большинство американцев знают из сериалов, таких как Чернобыль HBO, где автомобили типа джипа УАЗ 469 и удивительные фургоны УАЗ 452, которые выглядят  как напуганный Хэнк Хилл – повсюду привлекают  внимание любителей странных автомобилей.

Screenshot: Jalopnik/UAZ

Однако УАЗ Патриот – гораздо более современный и традиционный  автомобиль, и его будет вполне  возможно  продавать в 2022 году в Америке. Текущая версия, выпущенная в 2005 году, представляет собой рамный внедорожник, который выглядит достаточно современно, хотя и имеет немного более высокие и квадратные пропорции, чем большинство обычных внедорожников. Мне это вроде как нравится, хотя я бы, конечно,  предпочел более оригинальный, но мы знаем, что это  не  пойдет, если вы хотите продавать здесь, в Америке.

Screenshot: Bremach

Taos будет поставляться с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач (хотя будет доступна и шестиступенчатая механическая коробка передач) производства GM, той же самой системой, которая использовалась в  том  числе  в Cadillac SLS и Chevy Colorado.

Screenshot: Bremach

Шестерни в этой трансмиссии будут приводиться в движение 2,7-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, обеспечивающим довольно скромные (но, вероятно, достаточные?) 150 лошадиных сил, и Bremach делает все возможное, чтобы мы все знали, что будет 10-летний / Гарантия на трансмиссию на 120000 миль и гарантия на пять лет / 60000 миль от бампера до бампера, даже если в описательном тексте на веб-сайте это указано  не совсем правильно:

Screenshot: Bremach

Да, никому не нужна гарантия 0 лет / 0 миль.

А если серьезно, щедрая гарантия – проверенный способ для неизвестных выйти на новый рынок. Так Hyundai впервые закрепилась в Америке, выпустив в 1980-х годах не самые лучшие модели Excel.

Цена также выглядит довольно агрессивной: внедорожник Taos будет стоить от 26 405 долларов, а пикап Brio – от 27 882 долларов. Для рамного внедорожника (или пикапа) это неплохо, поскольку нижняя часть этого рынка в Америке начинается с двухдверного Jeep Wrangler за 28 315 долларов.

Screenshot: Bremach

Также  мне нравится высокий вид пикапа; он  выглядит себя немного по- другому , что делает его  интересным. Кроме того, похоже, что размер  его  не такой  абсурдно  большой, как у многих современных пикапов, продаваемых в Америке.

Я попросил нашего эксперта по бездорожью Дэвида Ростлиба Трейси  коротко  оценить, насколько эти Bremachs могут быть   хороши  на бездорожье:

Он, вероятно, выстоит против Land Cruiser и Grand Cherokee. Значительный дорожный просвет (8,26 дюйма), глубина преодолеваемого брода (19,68 дюйма), угол проходимости (35 градусов) и съезда (30 градусов). Хорошая геометрия, также есть понижающая передача.

Да, это будет работать.

Так что,  умозрительно, машина  получила  довольно хорошую  оценку.

Screenshot: Bremach

Интерьеры выглядят немного устаревшими, но не так уж плохо, и  машины , кажется, обладают большинством ожидаемых электрических  прибамбасов  и функций безопасности современного автомобиля, которые кампания  услужливо представляет  красивой графической диаграммой:

Screenshot: Bremach

Вопрос в том, выйдут ли они на рынок? Мы  уже не  раз  видели, как другие компании пытались привезти  в  США  автомобили с большим количеством обещаний   с других рынков, а потом ничего; Я  помню, как  в середине 2000-х,  например, едва не  купил пикап Mahindra в Америке.

Но кто знает? Может, это сработает! Эти вещи кажутся полезными и достаточно прочными, и если они дешевы и имеют приличные гарантии, они могут убедить американцев окунуться в эти холодные сибирские воды.

Любопытно будет  посмотреть, как все это закончится.



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