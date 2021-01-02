Ученые рассказали о трех полезных для идеального здоровья добавках

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02.01.2021, 17:38, Разное
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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого выявили три наилучшие пищевые добавки, способствующие идеальному здоровью человека. Особенную пользу данные ингредиенты способны оказать сердечно-сосудистой системе.
Первой из них исследователи назвали берберин, являющийся биологически активным веществом, получаемым из определенных растений. Он способствует снижению уровня сахара в крови и риску развития диабета 2 типа. Кроме того, для данной добавки характерно снижение выработки глюкозы в печени и улучшение чувствительности организма к инсулину. Не менее важной составляющей рациона может стать красный дрожжевой рис, содержащий небольшое количество монаколина К. Такой ингредиент характерен подавлением выработки холестерина в печени, приводящим к существенному снижению его уровня в кровеносной системе. К слову, как информировали китайские специалисты, употребление красного дрожжевого риса поможет снизить риск повторного инфаркта на 45%, а также уменьшить вероятность летального исхода от сердечных заболеваний.

Примечательно, что третьей добавкой, значительно укрепляющей здоровье, зарубежные эксперты назвали очень популярный и доступный продукт чеснок. Его эффективность связана с наличием в составе аллицина, крайне полезного для сердечно-сосудистой системы. Согласно данным исследований, употребление чеснока может снизить показатель общего холестерина и холестерина ЛПНП (так называемого “плохого”) в среднем на 10-15%. А, в свою очередь, экстракт выдержанного чеснока понижает кровяное давление, являющееся главным фактором риска инфарктов, инсультов, болезней почек и в целом раннего ухода из жизни. Об этом пишет Express.



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