 

Лайсан Утяшева подколола Павла Волю из-за «эскортниц»

02.01.2021, 17:38, Разное
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Лайсан Утяшева подколола Павла Волю во время новогоднего поздравления. Комик хотел продемонстрировать, кто хозяин в доме, но супруга поставила его на место.
На своей странице в Instagram Павел Воля опубликовал поздравление подписчикам, которое «испортила» его жена. Комик принял решение продемонстрировать фанатам, что в его доме царит патриархат. Он обернулся в брутального самца, которому повинуется его женщина. Уверенным голосом он поздравлял всех с праздником, а позади была Лайсан Утяшева в фартуке и тихо утирала слезы, поддакивая супругу.

Далее юморист в который раз обратился к жене и спросил грозным тоном, верно ли он пояснил о любви. «500 рублей, как там у тебя эскортницы брали», – уколола мужа Лайсан Утяшева. Павел Воля огорчился, что жена испортила поздравление.

Напомним, что в Сети осенью ходили слухи о том, что Павел Воля имеет отношения с 16-летней эскортницей. Случилось это после публикации девушкой фотографии с телеведущим. В тот период Лайсан Утяшева лишь смеялась над подобными разговорами.



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