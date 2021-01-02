 

Вера Брежнева объяснила слухи о третьей беременности

02.01.2021, 17:38, Разное
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Вера Брежнева прокомментировал слухи о ее очередной беременности. Вокалистка заинтересовала поклонников фотографиями, где видно ее округлившийся живот.
На странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала кадры новогодней фотосессии, где артистка позировала возле украшенной елки в теплой шапке и лыжном костюме. На некоторых кадрах очень заметен «округлившийся» живот знаменитости. Поклонники сразу заподозрили, что в семье ожидается появление третьего малыша. Они считают, что певица очень загадочно подписала все новогодние фотографии, а также надевает широкую одежду, поэтому стали открыто расспрашивать о беременности.

Вера Брежнева откровенные вопросы игнорировать не стала и сообщила, что не находится в положении. Изменения ее фигуры происходят только из-за одежды оверсайз, потому и возникает округлившийся живот. Но заинтересовать поклонников она все же смогла, так как на все расспросы о беременности написала фразу «пока нет», намекая, что не отвергает возможность еще раз родить малыша или, по крайней мере, думает об этом.



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