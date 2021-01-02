Мнение: Обрезанный Путин

02.01.2021, 17:32, Разное

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В Калининграде в Новогоднюю ночь, оказывается, Путина обрезали. Пожелавшие увидеть и услышать президента, увидели в своих телевизорах Путина…. без головы. Точнее – без части головы.

Выяснилось, что Путин оказался обрезанным «из-за технического сбоя в аппаратной». ТАСС уполномочили сообщить, что виновных обещали наказать. Хотя, не совсем понятно, кого конкретно накажут. Тех, кто произвел технику, допустившую сбой? А как их собираются установить? По всей видимости, техника – импортная, завезенная…

Или накажут того, кто должен был дежурить у техники. И был обязан экстренно поменять обрезанного Путина на более другого, с головой?

Скриншот картинки вот с этой видеозаписи