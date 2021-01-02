 

Олды в TikTok – Личное мнение

02.01.2021, 17:26, Разное
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Всё никак не могла понять, кого мне напоминают наши деревенские селебы, застрявшие башкой кто в «нулёвых», а кто, как Яна Рудковская, вообще в «девяностых».

Наконец-то, дошло!


Фото: Соцсети

  А ещё я поняла, почему именно мне так неловко смотреть на этих пожилых мужчин с накладками на головах, и кривляющихся линялых тётенек, не более актуальных, чем журнал «Лиза».

   
Помните, фильм «Любовь и голуби»? Так вот старпёры, которые лезут в TikTok к детям, напоминают мне рогатую жену, приодевшуюся для свидания с собственным мужем.  


Фото: Соцсети

Обнажив покрытые салом плечи, нарядившись — как ей кажется! — по моде, баба пришла дать мужу, у которого на неё в реальной жизни не встал бы.  

В кино — да: встал. Но на то оно и кино: художественный вымысел!  

В реальной жизни надоевшие бабы, пытающиеся высечь искру страсти в штанах мужа, вызывают к себе странное чувство: смесь жалости и брезгливости.

Что бы она ни делала, какие бы чулки не напяливала на свои несвежие ляжки, у мужа всё равно не встанет. Ей будет обидно, она будет плакать и задавать идиотский вопрос: «Ты меня больше не хочешь?»

 Да, дура, представь себе: не хочу. Не хочу и никогда не захочу. Это всем очевидно, кроме тебя.  

Так вот олды, прущиеся в ТикТок напоминают мне тупую и жалкую жену, которая не может возбудить аудиторию в лице мужа, но всё равно пытается навязать ей своё растянутое и приевшееся половое отверстие.

Морально устаревшие селебы заигрывают с тиктокерами в жалкой надежде поймать их волну, но выглядит это совершенно по-идиотски.

https://t.me/lenamiro/7884

Ваш поезд ушёл безвозвратно, дорогие завсегдатаи «Рождественских встреч» с Аллой Борисовной Пугачёвой и выскочки с бревна публичного дома 2.  

Сам дом-то закрыли, закрыли ввиду потери аудитории, а вы всё барахтаетесь. Зачем? Не получается и не получится никогда.  

Вы неактуальны, и это — приговор.

Источник: Лена Миро



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