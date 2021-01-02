 

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе

02.01.2021, 17:10, Новости дня
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Среднемесячная температура января в Украине будет выше многолетних значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“Средняя месячная температура предполагается 0…-4°, в южной части страны местами +1…+3°, что на 2–2,5° выше средних многолетних значений”, – уточнили синоптики.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 27–58 мм, в Карпатах местами – до 75 мм, в горах Крыма – до 122 мм, что также укладывается в средние многолетние показатели.

По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в январе составляет -1…-6°. Количество осадков составляет 27–56 мм, в Закарпатье и Карпатах – до 57–155 мм.

Гололед отмечается 1–7 дней в месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье и в Прикарпатье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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