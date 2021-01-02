По итогам 2020 года нефть подешевела более чем на 20%

02.01.2021, 17:10, Новости дня

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По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%. Об этом сообщил enkorr.

Как свидетельствуют данные сайта Investing.com, по итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,93%. В течении течение года контракты в диапазоне $15,98 – $71,75 за баррель.

Котировки WTI упали на 20,78% и менялись в 2020 году в пределах минус $40,32 до $65,65 за баррель.

По сравнению с апрельским падением, сейчас цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем в два раза. Мартовские фьючерсы сегодня торговались на уровне $51,72 за баррель нефти марки Brent и февральские WTI – $48,44 за баррель.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.