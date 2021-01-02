 

По итогам 2020 года нефть подешевела более чем на 20%

02.01.2021, 17:10, Новости дня
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По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%. Об этом сообщил enkorr.

Как свидетельствуют данные сайта Investing.comпо итогам 2020 года цены на нефть марки Brent обрушились на 21,93%. В течении течение года контракты в диапазоне $15,98 – $71,75 за баррель.

Котировки WTI упали на 20,78% и менялись в 2020 году в пределах минус $40,32 до $65,65 за баррель.

По сравнению с апрельским падением, сейчас цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем в два раза. Мартовские фьючерсы сегодня торговались на уровне $51,72 за баррель нефти марки Brent и февральские WTI – $48,44 за баррель.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны  ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

10 декабря сообщалось, что февральский фьючерс торговался на уровне $51,03 за баррель нефти марки Brent (торги открылись на отметке $49,09 за баррель, тогда цена барреля составила $50,88). Котировки WT составляли $47,55.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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