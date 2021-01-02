“Биолек” является частью информационной операции против Украины – Ходза

02.01.2021, 17:10, Новости дня

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Харьковскую фармацевтическую компанию “Биолек”, которая, по данным нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, до сих пор контролируют россияне. Об этом блогер Антон Ходза написал 2 января в Facebook.

“Регистрация медпрепаратов длится в Украине пару месяцев. То есть до весны будет мышиная возня под лозунгом “украинская преступная власть не дает зарегистрировать чудодейственную вакцину, которая должна всех спасти”. На этой теме пророссийская шобла Медведчука будет ездить минимум до весны. Основным элементом этой информационной диверсии является компания “Биолек”, которая занимается вакцинами уже более 100 лет”, – считает блогер.

Он отметил, что к 2013 году частью компании владела семья министра здравоохранения времен президента Виктора Януковича Раисы Богатыревой, поэтому “Биолек” имел выгодные государственные заказы.

“После скандала с некачественными вакцинами сын Богатыревой из компании вышел. “Биолек” впоследствии выкупил российский миллиардер Виктор Харитонин. Его компания “Фармстандарт” является одним из производителей российской бормотухи “Спутник V”. В 2018-м, чтобы не попасть под санкции, Харитонин формально продал свою часть акций кипрской “прокладке”, которой формально владеет его немецкий партнер Виктор Мартин”, – отметил Ходза.

О регистрации “первой в мире вакцины” от коронавирусной инфекции “Спутник V” (“Гам-КОВИД-Вак”) Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID-19 не существует.

“Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия самая большая, при которой испытывается вакцина в том числе с точки зрения ее безопасности”, – объяснял он 3 декабря.

Министр говорил, что Украина ведет переговоры с четырьмя производителями вакцины от COVID-19: тремя американскими и одним китайским; они уже на завершающей стадии. Кроме того, Киев ожидает получение бесплатных прививок в рамках глобальной инициативы COVAX.

“Мы можем использовать только вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и зарегистрированы должным образом. Если на сегодняшний день [американская] компания Pfizer прошла все стадии клинических испытаний, огласила все результаты этих стадий – первой, второй и третьей – и зарегистрирована, мы можем говорить: “У нас есть вакцина” – и об этом говорит весь мир. А когда они там у себя [в России] параллельно вакцинируют и проходят третью стадию, […] черт его знает, что там у них происходит. Но они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических испытаний”, – подчеркивал Степанов.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились “примерно у 14%” волонтеров, привитых “Спутник V” в ходе исследований. В октябре Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что некоторые добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

О возможности технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины “Спутник V” стало известно 8 декабря из релиза Российского фонда прямых инвестиций. Такую инициативу обсуждали Медведчук с главой фонда Кириллом Дмитриевым и директором российского Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом.

Однако компания “Биолек” опровергла это заявление.