 

Биткоин впервые превысил 31 тыс. долларов

02.01.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Биткоин в ходе торгов в субботу, 2 января, дорожает более чем на 4%. Стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше отметки в 31 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.38 мск биткоин дорожает на 4,17%, до 30 тыс. 834 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 4,80%, до 30 тыс. 880 долларов. Минутами ранее цена криптовалюты впервые превысила отметку в 31 тыс. долларов и достигла нового исторического максимума – 31 тыс. 180 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу биткоин установил очередной исторический максимум, поднявшись выше 30 тыс. долларов. На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 тыс. 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Министр армии США – о присутствии военных России на границах НАТО

21.10 / Избиратели в Аризоне встретили выздоровевшего Трампа как супермена

28.07 / В Госдуме ответили на протест Киева из-за военно-морского парада в Крыму

08.07 / Песков рассказал об отношениях РФ и Чехии

13.10 / Два кроссовера Haval подорожали в РФ на 10-30 тысяч рублей

30.07 / Лiга.net – Украина пожаловалась генсеку ООН на парад ВМФ России в Крыму

09.12 / В бундестаге заявили о вреде санкций против России

21.08 / Рубль снизился к доллару

06.10 / Эксперты объясняют обострение конфликта в Нагорном Карабахе «войной интересов»

01.12 / Назарбаев рассказал об отношениях с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска