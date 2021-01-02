Ученые сообщили, почему люди «спиной» чувствуют чей-то взгляд

02.01.2021, 16:46, Разное

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Ученые заявляют, что часто люди могут ощущать то, что за ними кто-то наблюдает, при этом у них покалывает затылок, спина и возникает беспокойство. Нередко эти чувства объясняются экстрасенсорной природой, но на самом деле это не так.

Специалисты называют такое явление «системой обнаружения взгляда». Мозг людей имеет сложную нейронную сеть, которая может обнаруживать и чужой взгляд. Млекопитающие могут тоже понимать, когда на них посмотрели другие животные, но система человека работает более точно. Опыты неврологии продемонстрировали, что если взгляд смотрящего уводится в сторону на несколько градусов, то такое странное чувство пропадает.

В отличие от животных, у человека склера открыта сильнее. У других видов большую часть глаза занимает зрачок, защищая от хищников, а для людей крупная склера помогает распознать направление взгляда других. Но люди живут только благодаря сотрудничеству, а возможность посмотреть в глаза собеседнику позволяет строить важные отношения.