Медики: Коронавирус может остаться в организме людей навсегда

02.01.2021, 16:46, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности функционирования коронавируса в геноме людей. По мнению исследователей, SARS-CoV-2 после проникновения в человеческий организм может остаться там навсегда.

В процессе научной работы ученых, представляющих Массачусетский технологический университет (США), был проведен эксперимент, результат которого продемонстрировал способность части РНК коронавируса к преобразованию в ДНК с последующей интеграцией в хромосомы. По словам медиков, даже несмотря на исключительно лабораторный способ исследования и отсутствия в нем клинической составляющей, аналогичный механизм может иметь место и в реальном организме человека. К слову, именно наличием следов вируса в геноме может объясняться появление положительного результата ПЦР-теста даже после наступления выздоровления. Один из авторов исследования, кандидат биологических наук Дмитрий Квон назвал работу фундаментальной молекулярно-биологической, показывающей путь и механизм появления ложноположительных результатов при получении вирусом, посредством использования эндогенных ретротранспозонов, недостающих ему ферментов для последующего встраивания его в геном.

Стоит отметить, что один из коллег специалистов из Массачусетса, американский биохимик Дэвид Балтимор призвал общественность не драматизировать ситуацию. Назвав работу медиков “впечатляющей и неожиданной”, ученый, тем не менее, акцентировал внимание на том, что вирус, встроившийся в хромосомы, теряет возможность к размножению, то есть – фактически умирает. Такой процесс эксперт назвал эволюционно-историческим и характерным для любых многоклеточных эукариотических организмов. По его словам, встраивание каких-то вирусов – эндогенных либо искусственно вторично эндогенных при стечении обстоятельств – является процессом абсолютно нормальным и распространенным. “И мы несем следы этих инфекций в геноме на протяжении тысяч и десятков тысяч поколений в течение глобального эволюционного процесса”, – резюмировал Балтимор. Об этом пишет Science.