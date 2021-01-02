Главный грех мужчины – Личное мнение

02.01.2021, 16:34, Разное

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Вы — как хотите, но я, как любая нормальная женщина, считаю главным главным мужским пороком его жалостливые сопли.

Многое можно простить. Что — не простить, то — понять. Когда мужчина сидит и требует жалость к себе — этому нет ни прощения, ни понимая.

Делаешь так? Выглядишь жалким? Всё, в утиль эволюции — тебе ни одна не даст.



Фото: Соцсети

Фотограф Дмитрий Исхаков, весь прошлый год отрицавший развод с женой, но уже в декабре получивший его, разнылся в женской соцсети (он ведёт там аккаунт) — хотел встретить праздник с доченькой, но заболел.

Ну, лично мне понятно, что не заболел он, конечно, а был послал бывшей женой в пешее путешествие, потому что нагадил и ей, и дочери, обломив им поездку к морю.

Тем не менее, разберём официальную версию — заболел.

«Этот Новый год я встречу один. Заболел. Я так мечтал и готовился поехать к Миюше, чтобы встретить праздник с ней вдвоем. Подарками забил машину, предвкушал. Она тоже немного болела последние дни декабря, так что я решил не рисковать и поберечь ребенка, и остался дома», — жалостливо высрался в Эскортограме фотограф.

Мужик! Был послан женой. Сорвал отпуск бабе, которая пахала перед праздником, как ломовая лошадь. Снова был послан с празднования Нового года, потому что нагадивших питомцев всегда с раздражением выставляют во двор. Сидит — ноет. Жалость к себе и сочувствие требует.

«Купил 250 грамм оливье и какого-то купеческого салата. Мое любимое дорогое вино так и останется не открытым. Телек не включал. Тишина. Можно что-то вспомнить, кого-то вспомнить», — продолжает ныть Исхаков.

Что ждёт такого мужчину в будущем? Уверена, найдётся какая-то сердобольная баба. Обнимет, поплачет, а потом, пожалев, даст разочек или по потребностям.

Но даже она — вот такая замарашка — уважать жалобного мужчину не сможет. А нет уважения — нет любви. Секса нормального тоже нет — она лежит, мух считает, он на ней плачет и вспоминает паскуду-бывшую.

«Буду работать и развиваться. Пожелаю всем нам быть чуткими и человечными. Не скупиться на добрые слова и быть терпимее и внимательнее к близким людям и их чувствам. Никто не знает, что нас ждёт завтра».

К чему это я? Парни, читающие меня, вам повезло — мои советы бесценны. Главный из них — никогда не будьте жалкими. Бывшую этим вы не вернёте, а вот будущую половую жизнь испоганите.

Есть ли хоть малейший шанс, что Полинка ему даст из жалости? Нет.

Девочки, расскажите мальчикам, какие чувства у вас вызывают жалкие?