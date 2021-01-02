 

В ДНР обратились к Зеленскому

02.01.2021, 16:16, Новости дня
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У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения, говорится в заявлении Народной милиции провозглашенной Донецкой Народной Республики.

«Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», – передает РИА «Новости» текст заявления УНМ ДНР.

В сообщении также делается предположение, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», – добавили в Народной милиции.

Напомним, Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет сказать о том, что наступил мир, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак», – отмечал он.



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