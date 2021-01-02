В Курганской области прокуроров заподозрили в браконьерстве

02.01.2021, 16:16, Новости дня

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В Шумихинском районе Курганской области задержали группу охотников, незаконно отстрелявших животных. В списке охотников числились прокуроры, сообщил председатель Шумихинского районного общества охотников Иван Терентьев.

«В этот день [18 ноября 2020 года] мы с охотинспектором департамента природных ресурсов [Владимиром Неволиным] выехали в рейд. Услышали выстрелы. Когда подъехали при нас производилась вся охота. Они отстреляли двух зайцев, четырех косуль и двух косуль ранили», – сказал Терентьев Ura.ru. В доказательство он предоставил изданию документы, которые были составлены на месте происшествия. В списке охотников были указаны прокуроры.

Сообщается, что по факту группа охотников отстреляла девять косуль, три из них оказались не оформленными – лицензии не были закрыты. «Была закрыта одна лицензия на прокурора, хотя в машине лежали три разделанных туши. Это 100% нарушение. Лицензии, согласно закону, должны быть закрыты до транспортировки и разделки туш», – сказал председатель.

Разрешений на отстрел зайцев у добывших их охотников и вовсе не было. Документы имели другие люди, не стрелявшие в зверей. «Присутствовал егерь, у которого были разрешения, они быстренько доделали бумаги, и закрыли тех косуль, которых отстреляли при охотоведе. Тут нарушений нет, раз были бумаги. А те туши, которые были в машине – незаконны и два зайца. Егерь вину признал, оплатил все нарушения и уволился», – отметил Терентьев.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области сообщили, что по материалам департамента природных ресурсов проведена проверка. Нарушений правил охоты не выявлено.