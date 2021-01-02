Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян

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02.01.2021, 16:16, Новости дня
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Против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации привились более 800 тыс. жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

Он сообщил также, что в регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Вакцинация идет очень активно», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Мурашко сообщил, что граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами РФ в 2021 году победит COVID.



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