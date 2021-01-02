 

Диетолог напомнил, как питаться в период новогодних праздников

02.01.2021, 15:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Виктор Тутельян, внештатный диетолог Минздрава РФ, напомнил о правилах питания в период новогодних праздников, которые уберегут людей от проблем со здоровьем. Специалист утверждает, что в ходе застолья можно пробовать абсолютно все блюда, но немного.
Новый год для людей – особенный праздник, который обещает начало новой жизни. У многих принято начинать его с застолья. Диетолог рассказывает, что во время пиршества нужно не забывать заботиться о своем здоровье. Для этого стоит уменьшить количество жирной пищи и сладкого. Можно попробовать всего понемногу, но лучше ограничить себя в количестве съеденного. Если произошло переедание, то лучше всего организовать разгрузочный день на кефире или яблоках. Также организму необходима и физическая нагрузка. Всегда нужно помнить правило, если человек мало двигается, то должен и мало есть.

Руслан Исаев, нарколог, рекомендует вообще воздерживаться от употребления спиртных напитков, так как не существует безопасной дозы спиртного. В определенных дозировках алкоголь может и расслабить, но он угнетает нервную систему. Каждый человек должен определить допустимую для него меру. Разрешено выпить пару бокалов вина или шампанского, но спиртное запрещено для людей, которые имеют поражение печени, желудочно-кишечного тракта, болезни психики и нарушения ЦНС. Специалист заявляет, что праздники можно провести с близкими без спиртных напитков.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг рекомендует пересмотреть свои планы на будущее под разными углами и пытаться их реализовать, подбирая различные варианты. Также эксперт напомнил, что полноценный отдых в период праздников должен подразумевать хороший сон и режим дня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

30.06 / Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала “Беспринципные”: Фигня какая-то

25.12 / Конор Макгрегор станет отцом в третий раз

24.07 / Канье Уэст угрожает Ким Карадшьян, что раскроет все секреты ее семьи в Twitter: новые подробности скандала

18.11 / В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу

03.09 / Яну Рудковскую в купальнике начали поздравлять с беременностью

03.08 / Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

19.11 / В Саратовской области пожилая женщина ушла под землю из-за коммунальной аварии

12.08 / Меган Маркл и принц Гарри тайно купили дом в Санта-Барбаре

06.12 / Стало известно, какие продукты подешевеют в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска