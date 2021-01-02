Диетолог напомнил, как питаться в период новогодних праздников

02.01.2021, 15:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Виктор Тутельян, внештатный диетолог Минздрава РФ, напомнил о правилах питания в период новогодних праздников, которые уберегут людей от проблем со здоровьем. Специалист утверждает, что в ходе застолья можно пробовать абсолютно все блюда, но немного.

Новый год для людей – особенный праздник, который обещает начало новой жизни. У многих принято начинать его с застолья. Диетолог рассказывает, что во время пиршества нужно не забывать заботиться о своем здоровье. Для этого стоит уменьшить количество жирной пищи и сладкого. Можно попробовать всего понемногу, но лучше ограничить себя в количестве съеденного. Если произошло переедание, то лучше всего организовать разгрузочный день на кефире или яблоках. Также организму необходима и физическая нагрузка. Всегда нужно помнить правило, если человек мало двигается, то должен и мало есть.

Руслан Исаев, нарколог, рекомендует вообще воздерживаться от употребления спиртных напитков, так как не существует безопасной дозы спиртного. В определенных дозировках алкоголь может и расслабить, но он угнетает нервную систему. Каждый человек должен определить допустимую для него меру. Разрешено выпить пару бокалов вина или шампанского, но спиртное запрещено для людей, которые имеют поражение печени, желудочно-кишечного тракта, болезни психики и нарушения ЦНС. Специалист заявляет, что праздники можно провести с близкими без спиртных напитков.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг рекомендует пересмотреть свои планы на будущее под разными углами и пытаться их реализовать, подбирая различные варианты. Также эксперт напомнил, что полноценный отдых в период праздников должен подразумевать хороший сон и режим дня.