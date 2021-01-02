Зрители назвали новогодние «Голубые огоньки» стыдными и «возвращением зомби»

02.01.2021, 15:54, Разное

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После трансляции по телевидению традиционных «Голубых огоньков» в интернете появились неоднозначные отклики о шоу. Многие, преимущественно молодые зрители, назвали их стыдными и «возвращением зомби».

Трансляции праздничных новогодних концертов начали проводить ещё во времена существования Советского Союза. Полюбившиеся зрителям «Голубые огоньки» стали привычным развлечением в зимние праздники. Однако во время встречи 2021 года нашлось немало россиян, посчитавших выступления артистов постыдными. Основная доля критики прозвучала от молодой аудитории, некоторые зрители даже назвали концерты, транслируемые на отечественном телевидении под Новый 2021 год, «Апокалипсисом». Как пишет URA.RU, не пришелся по душе части зрителей номер от дуэта Николая Баскова и Даниила Малохина. Однако нашлось немало среди юной аудитории и тех, кого «Голубой огонек» привел в восторг, пользователи Сети сожалели, что не смотрели эту программу раньше.

Высказали свое мнение и известные люди, так, писательница Лена Миро удивилась клипу Пугачевой, снятому лет тридцать назад. Как сообщают «Новые известия», Лолиту Милявскую и Ларису Долину Миро назвала бодипозитивщицами, упомянув, что Примадонна на 50 лет старше легендарного телефона Nokia 3310. Другие блогеры, Сергей Золовкин и Андрей Герман, выразились ещё жёстче, охарактеризовав обилие возрастных артистов в «Голубом огонек», как «возвращение зомби», подчеркнув отсутствие нового контента на российском телевидении со все большим разрывом между поколениями.

При этом сетевые авторы утверждают, что песни, демонстрируемые в праздничной передаче, не понравились не только им, но и их родителям. Всего же в РФ смотрели телевизор в новогоднюю ночь, согласно информации «Интерфакс», около 44% соотечественников, при этом только четверть из них включали «Голубой Огонек».