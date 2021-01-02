В аварии под Москвой погибли три человека

02.01.2021, 15:28, Разное

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В первый день 2021 года на сто пятидесятом километре дороги М5 “Урал” в районе города Луховицы Московской области произошла авария, в которой погибли три человека, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Среди жертв – ребенок. Еще одного несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его расследование на свой контроль взяла региональная прокуратура.