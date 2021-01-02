 

В Ровенской области на ходу загорелся поезд “Николаев – Рахов”

02.01.2021, 15:26, Новости дня
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Утром 2 января на железнодорожной станции Радивилов Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Об этом пресс-центр ГСЧС сообщил в Facebook.

Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива. Они оперативно ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить, отметили в сообщении.

Электропоезд состоит из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

https://www.facebook.com/dsns.rivne/posts/4087595961270329

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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