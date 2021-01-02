 

В Украине 1 января полиция поймала 267 пьяных водителей

02.01.2021, 15:26, Новости дня
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В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения. Об этом 2 января сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

“1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2803359666599216

В новогоднюю ночь украинские правоохранители перешли на усиленный вариант работы. Для обеспечения публичной безопасности и порядка на территории государства привлекали около 23 тыс. правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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