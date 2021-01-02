 

К дому спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси подкинули свиную голову

02.01.2021, 15:24, Новости дня
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Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную головы, сообщают местные СМИ.

Телеканал Fox News сообщает, что речь идет о доме Пелоси в Сан-Франциско в штате Калифорния, передает РИА «Новости».

Среди надписей на гаражной двери – перечеркнутая сумма «$2K» (2 тыс. долларов – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), «Отмените арендную плату!», «Мы хотим все!», «Универсальный минимальный доход».

По бокам были оставлены два символа анархистов – буква «А» в круге.

Кроме того, по сообщениям местного телеканала KRON4, к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь.

Инцидент произошел в пятницу, кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой.

Ранее стало известно, что увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей.



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