Умер сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев

02.01.2021, 10:02, Разное

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Сегодня стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации Владимира Коренева. Актер, сыгравший роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», не перенес осложнений коронавируса.

Владимир Коренев сыграл за всю свою долгую актерскую карьеру множество ярких и интересных образов как на театральных подмостках, так и перед объективом кинокамеры. Однако его визитной карточкой стала роль Ихтиандра в «Человеке-Амфибии» по роману Александра Беляева. Картина 1961 года заслужено стала классикой мирового кино, а ее романтичный герой – кумиром миллионов. Так, своим любимым русским фильмом называл картину режиссер Квентин Тарантино.

Как пояснила представителям СМИ дочь Владимира Борисовича Ирина Коренева, смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Артист ушел на 81 году жизни.

Коллеги и все, кто знал звезду советского и российского театра и кино, выражают соболезнования родным и близким Владимира Коренева. Информации о дате и месте прощальной церемонии и похорон знаменитого актера пока нет.