Мнение: Государство — это мы

02.01.2021, 14:52, Разное

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Я могу с полным основанием повторить вслед за Людовиком Четырнадцатым: «государство — это я». То же самое может сделать и каждый россиянин. Государство состоит из всех нас вместе взятых, и если нам что-то не нравится в нашем государстве, винить за это нужно прежде всего нас самих.

В самом деле, представьте, что ООН назначил президентом условного Сомали самого мудрого правителя на планете. Представьте, что этот правитель привёл с собой команду гениальных управленцев, которые заняли место коррумпированных и неловких местных чиновников. Опыт показывает, что даже в этом случае перемены не будут долгими: вскоре болото местного менталитета неизбежно похоронит все благие начинания, после чего Сомали вернётся обратно в то плачевное состояние, в котором оно пребывает с 19-го века.

Представьте теперь, что в какой-нибудь великой стране, — в России или в Китае, к примеру, — власть возьмут глупые и злокозненные варвары, которые проведут масштабные чистки, чтобы укоренить по всей вертикали своих диких ставленников. Пройдёт время, и варвары либо вымрут, либо цивилизуются, либо будут перемолоты жерновами истории ещё каким-либо образом. Если только враги не воспользуются периодом слабости, чтобы поделить больное государство между собой, через несколько десятилетий всё вернётся на круги своя.

Из этого следует нехитрый вывод, который давно уже взяли на вооружение страны, вызывающие восхищение своими достижениями. Чтобы государство было успешным на протяжении десяти лет, во главе государства должен встать мудрый и талантливый герой, условный Шарль де Голль. Чтобы государство было успешным на протяжении веков, каждая французская семья, каждая рядовая ячейка общества должна крепко держаться за мотыгу, ответственно обрабатывая свой участок.

Сейчас Европа совершает непоправимую ошибку — огромными баржами завозит из-за рубежа мигрантов, своеобычная культура которых кардинально отличается от европейской. Если старый европеец видел смысл жизни в хорошей работе и в учёбе, в обустройстве пространства вокруг себя, мигранты видят смысл в совсем других, куда как менее полезных для общества вещах. Мигранты уже начали влиять и на выборы, и на решения властей, причём отнюдь не в лучшую сторону. Если Европа будет через двадцать лет похожа на Латинскую Америку, я буду огорчён, но не буду удивлён.

Когда российский оппозиционер рассказывает мне, какое у нас плохое государство, и как мало оно ему даёт, я принимаю упрёк на свой счёт. Государство — это я. Следовательно, по мнению недовольного, это лично я плохо работаю, и это лично я должен давать оппозиционеру больше денег и варенья, чтобы он не так яростно меня ругал.

Я убеждён, что государство — ответственность каждого из нас. Действительно, Владимир Путин сделал настоящее чудо за последние 20 лет: правильные решения нашего президента не только помогли нам медведем проскользнуть мимо самых катастрофических сценариев, но и прийти к тому нормальному сытому благоденствию, которое ещё недавно казалось нам несбыточной и невероятной мечтой. Но к этому чуду приложили руку и все мы: когда упорно работали над своими собственными небольшими задачами. Мы составляем государство не только в тот момент, когда ставим крестик в бюллетене или пишем жалобу на осквернённый лифт, но и когда вкручиваем последнюю пружинку в хвосторез, и когда везём хомяка к ветеринару, и когда дарим ребёнку на Новый год учебник по русскому языку.