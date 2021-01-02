 

Вяльбе обвинила сборную Норвегии по лыжным гонкам в неуважении

02.01.2021, 14:32, Новости дня
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Президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии, отказавшуюся от многодневной лыжной гонки Tour de Ski из-за коронавируса, в неуважении к коллегам.

Вяльбе заявила, что «это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье», передает ТАСС со ссылкой на издание VG.

«Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть. Жаль, что норвежцев нет (на Tour de Ski), всегда интересно, когда участвуют сильнейшие сборные», – добавила она.

Напомним, сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке Tour de Ski из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали на декабрьских этапах Кубка мира.

Гонка Tour de Ski стартовала 1 января, завершится 10 января.



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