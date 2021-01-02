 

В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена

02.01.2021, 14:32, Новости дня
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В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело предпринимателя с огнестрельным ранением и гранатой без чеки под ногой, сообщил информированный источник.

Ночью 1 января 44-летний бизнесмен из Выборгского района Ленинградской области подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, несколько раз выстрелил, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил в том же направлении гранату, которая взорвалась, и скрылся, сообщил источник «Интерфакса».

По его данным, в тот же день полиция нашла неподалеку от Симагино ту самую машину BMW. Рядом с ней лежал труп предполагаемого стрелка с огнестрельным ранением головы, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования тела на место были вызваны взрывотехники, сообщил источник.

По факту стрельбы по экскаватору возбуждено дело о хулиганстве.



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