В Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена

02.01.2021, 14:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело предпринимателя с огнестрельным ранением и гранатой без чеки под ногой, сообщил информированный источник.

Ночью 1 января 44-летний бизнесмен из Выборгского района Ленинградской области подъехал на автомобиле BMW к стоянке строительной техники около поселка Симагино, несколько раз выстрелил, предположительно, из автомата Калашникова в сторону экскаватора Volvo, после чего бросил в том же направлении гранату, которая взорвалась, и скрылся, сообщил источник «Интерфакса».

По его данным, в тот же день полиция нашла неподалеку от Симагино ту самую машину BMW. Рядом с ней лежал труп предполагаемого стрелка с огнестрельным ранением головы, под его левой ногой находилась граната Ф-1 без чеки во взведенном состоянии. Для разминирования тела на место были вызваны взрывотехники, сообщил источник.

По факту стрельбы по экскаватору возбуждено дело о хулиганстве.