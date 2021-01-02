Мнение: 7 самых красивых Снегурочек русского искусства

02.01.2021, 14:02, Разное

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Давайте взглянем на русское (а также более свежее российское) изобразительное искусство.

1) "Снегурочка". Картина Виктора Васнецова. 1899

Хотя Снегурочка в том или ином виде фигурировала в русских народных сказках, настоящее ее вхождение в массовую русскую культуру состоялось в 1873 году, когда драматург Островский написал пьесу "Снегурочка" (переработав "дикие" сказки Афанасьева). Пьеса не особо понравилась, но в 1883 году Римский-Корсаков сочинил на основе пьесы оперу, и понеслось! (Оперы в 19 веке вообще были методом гигантского пиара). В той опере Снегурочка была еще, кстати, не внучкой, а дочкой.

Cнегурочка Васнецова – именно "оперная". Он много работал над оформлением оперы. Выше — его картина маслом. А вот его рисунок костюма героини. Не особо привычно нам.

Николай Рерих в 1921 году рисовал тоже именно персонажа оперы — Снегурочку, а также ее возлюбленного по имени Лель, который придуман на основе славянского фольклора, но скоро исчезнет из коллективной памяти. Так что привожу его для общего развития, однако для нашей темы эти персонажи оперы не очень интересны.

Николай Рерих. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», 1920 год



Кому интересно, поищите на ютубе "Снегурочку" Римского-Корсакова (около 3 часов в общей сложности).

2) Борис Зворыкин. "Снегурочка". Ок. 1925.

Зворыкин был художником-иллюстратором, который находился в сильной зависимости от Ивана Билибина. Его самостоятельные работы, тем не менее, демонстрируют, что этот стиль был для него достаточно органичен. Данная иллюстрация была создана в тот момент, когда он уже был в эмиграции — а персонаж для нас вполне узнаваем.

Его персонаж, тоже очевидно был основан на оперных образах.

М.А. Врубель. Эскиз костюма Снегурочки для оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1890 г.



Константин Коровин. Эскиз костюма Снегурочки к опере "Снегурочка" 1929



Иван Федотов. Эскиз женского костюма. Снегурочка. Москва, Опера С.И. Зимина. 1909 (источник)



3) Анатолий Арапов. Эскиз костюма Снегурочки к сюите на музыку П.И. Чайковского "Снегурочка" А.Н. Островского. 1944-45 (источник)

Кстати, помимо Римского-Корсакова, музыку на пьесу Островского написал П.И. Чайковский (в 1873 году). К этой постановке тоже есть иллюстрации костюмов.

Где-то в этот период визуально начинает зарождаться столь знакомый нам комический дуэт деда и внучки.

Анатолий Арапов. Эскиз костюмов. Мороз и Снегурочка. Первое действие. "Снегурочка" (На конкурс МОССХа.) 1944-45 (источник)



4) Василий Перов. "Снегурочка".

Знаменитый передвижник тоже оставил иллюстрации к пьесе-сказке Островского. Они изображают тающую Снегурочку, пугающий драматический момент.

1849 год (источник)



(источник)



5) Снегурочка из мультфильма 1952 года. Художники-постановщики Лев Мильчин, Виктор Никитин Надежда Строганова

В 1952 году был выпущен мультфильм по опере Римского-Корсакова.

Очевидно, образы Снегурочки из него легли в основу того имиджа, который мы имеем сейчас.





6) Дед Мороз и серый волк (мультфильм, 1978). Художник-постановщик Владимир Соболев

То, как развивался образ Снегурочки далее, и какими источниками подпитывался, требует отдельного искусствоведческого исследования (с привлечением палехских шкатулок и почтовых открыток). Думаю, что этот популярный мультфильм был одной из вех. Обратите внимание, что он явно знаменует достаточно раннюю стадию — Снегурочка еще маленького роста, совсем девочка.

(источник)



Например, вот открытка 1964 года, интересно соединяющая много мутантных стилистических мотивов (источник).

А вот — более ранняя, 1954 год, худ. С. Адрианов



Худ. Константин Андрианов. 1971



Ко времени распада СССР веселая разнополая пара — это канон.

Дед Мороз и Снегурочка. Праздник Русская зим на ВДНХ СССР, 1980 год, © РИА Новости, В. Давыдов (источник)



7) Современность: место вакантно.

В новейшее время появилось много секси-снегурочек, созданных под явным влиянием тлетворного Запада — и их секси миссис Санта-Клаус (обратите внимание, что там у деда с подарками не внучка, а жена). Отличить их просто — костюмчик не синий, а красный, на голове не кокошник, а колпак. Не ведитесь! Традиция подобных открыточек в США появилась крайне рано, еще в 1940-50-е.

Билл Медкалф. Открытка 1940-х годов, США



Правда, некоторым художникам хватает ума заменить колористическую гамму. Подобных фальшивых внучек (американских жен) тогда можно определить по губкам бантиком и прочей традиционной мимике стиля пинап типа коротких юбок.

Художник Валерий Барыкин (источник)



Более интересны рисунки тогда уж, созданные под влиянием других современных стилей.

Художник Нина Князева (источник)



Вот несколько любопытных примеров с девиант-арта.

Автор: tanya-buka (источник)



Автор Morgainelefee (источник)



Автор Ink-Yami (источник)



В общем, современным периодом я недовольна, жду новых шедевров.

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