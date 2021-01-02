Мнение: Улица Костюшко, гражданство для Джонни Деппа и диалог о врагах народа

02.01.2021, 14:00, Разное

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1. К вопросу о старых названиях улиц. В Петербурге до сих пор есть улица Костюшко, которую назвали так в 1964 году в честь Тадеуша Костюшко. Пан Костюшко считался в Советском Союзе героем, поэтому имя шляхтича носят несколько десятков улиц, преимущественно в БССР и УССР:



https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Костюшко



Нюанс «подвига» пана Костюшко следующий. Поучаствовав в войне за независимость США на стороне американцев и дослужившись до звания бригадного генерала, опытный уже сепаратист Тадеуш Костюшко прибыл в Польшу, где поднял масштабное восстание против России. К счастью, восстание было неудачным: русские войска разбили отряд полевого командира в 1794 году, сам Костюшко был арестован и взят в плен. Следствие над бунтовщиком шло долго, режим содержания шляхтича был мягким: «он имел возможность получать газеты, генерал-прокурор интересовался, какие книги хотел бы иметь заключённый, о состоянии его здоровья докладывали лично императрице». В 1796 году пан Костюшко получил помилование от Павла I, после чего уехал обратно в США.



https://ru.wikipedia.org/wiki/Костюшко,_Тадеуш



Я понимаю, зачем поляки установили пану Костюшко большой памятник в Варшаве. Я понимаю, почему памятник пану Костюшко установили у Белого Дома в Вашингтоне. Но я никак не могу понять, почему улицу Костюшко за последние 28 лет так и не переименовали в честь кого-нибудь, кто не был на протяжении всей жизни деятельным и последовательным врагом России.

2. Читатели предлагают подписать петицию о предоставлении российского гражданства Джонни Деппу, которого сейчас травят и угнетают в США:

https://www.change.org/p/все-представители-трезвомыслящего-человечества-о-предоставлению-актёру-джону-кристоферу-деппу-ii-джонни-деппу-российского-гражданства

Безотносительно к личности Деппа и его судебным разборкам с бывшей женой, он хороший актёр. Исторически, ведущие западные страны и Российская Империя всегда старались пополнять свой интеллектуальный и творческий капитал угнетаемыми специалистами из-за рубежа. Это не только человеколюбивая, но и выигрышная стратегия.

3. Показательный диалог о врагах народа:

https://olegmakarenko.ru/2033491.html?thread=783232339#t783232339

stepanovstan: К сожалению внутренних врагов перечислять, не хватает не только пальцев, но волос на голове.

Но они делятся на 3 категории:

1. Просто тупые приспособленцы, «эффективные менеджеры».

2. Рвачи по жизни, для которых деньги любыми способами – главное в жизни.

3. Просто предатели Родины, включая либералов.

Третья категория самая малочисленная и самая малозначимая.

А вот к 1 и 2 категориям можно отнести очень многочисленную армию чиновников. И она самая опасная для России.

Но, к сожалению, борьбу у нас ведут с третьей категорией.

gaygemon: Себя вы, конечно, врагом народа не считаете.

stepanovstan: Нет! Я из народа!

gaygemon: Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка. Я из народа, имею пролетарское происхождение…