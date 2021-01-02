Казахстан отменил смертную казнь после 17 лет моратория
02.01.2021, 13:42,
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 января подписал закон о присоединении Казахстана к Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Он предусматривает отказ страны, его подписавшей, от смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства на своей странице в Facebook.
По информации “Новой волны” Генассамблея ООН приняла соглашение 15 декабря 1989 года. Казахстан присоединился к протоколу в сентябре 2020 года с оговоркой, которая позволяет применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.
С 2003 года в Казахстане действует бессрочный мораторий на смертную казнь. Однако суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение. В случае отмены моратория их могли казнить.
Один из последних таких приговоров вынесли в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева обвиняемого в убийстве 10 человек при совершении теракта в центре города. Он отбывает пожизненное заключение.
В Уголовном кодексе Казахстана 17 статей предусматривают в качестве наказания смертную казнь.
Среди стран Европы и бывших стран СНГ смертная казнь разрешена только в Беларуси.
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