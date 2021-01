Австралия изменила слова национального гимна

02.01.2021, 13:42, Новости дня

Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли согласовал изменение слов национального гимна. Новый текст гимна вступил в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Моррисон отметил что, хотя Австралия “как современная нация является относительно молодой“, история страны достаточно древняя, как и истории многих коренных народов континента. В связи с этим во второй строке гимна слова For we are young and free (“Ибо мы молоды и свободны“) заменили фразой For we are one and free (“Ибо мы едины и свободны“).

“Это признание того расстояния, которое мы прошли как нация. [Новый гимн] признает, что наша национальная история основана на истории более чем 300 коренных народов и языковых групп, и что мы являемся самой успешной многокультурной нацией на земле. Он подтверждает нашу решимость как одной из старейших демократий в мире, отдает дань уважения основам, на которых была построена наша страна”, – считает Моррисон.

Он добавил, что изменение гимна должно “укрепить дух единства” после непростого 2020 года.

Национальный гимн Австралии Advance Australia Fair (“Развивайся, прекрасная Австралия“) был написан австралийским композитором Питером Доддсом Маккормиком и впервые исполнен в 1878 году. Официально статус гимна композиции был присвоен в 1984 году, до этого гимном Австралии был британский гимн God Save the Queen.

