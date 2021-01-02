 

Москаль: Я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас

02.01.2021, 13:42, Новости дня
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Для Украины может ничего не измениться после того, как президент РФ Владимир Путин перестанет занимать эту должность. Об этом экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил в интервью “Телеграфу”, которое опубликовано 2 января.

“Его режим рано или поздно упадет. Сам уйдет или найдет наследника. Но я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас. Некоторые эксперты говорят, что следующим президентом России может стать действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. И он будет лучше Путина? Вряд ли“, – сказал Москаль.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.

О вероятной отставке Путина в начале 2021 года якобы из-за болезни Паркинсона писал британский таблоид The Sun в ноябре. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию “полной чушью”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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