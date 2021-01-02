Футуролог спрогнозировал новые пандемии

02.01.2021, 13:40, Новости дня

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Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, однако появятся новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.

Кавагути заявил, что «коронавирус на самом деле не та проблема», и «если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу», передает РИА «Новости».

Он отметил, что чемпионат ФИФА проводится каждые четыре года и длится один месяц, а пандемия COVID, продолжающаяся десять месяцев, имеет такой же резонанс.

«Это как будто каждый день финал чемпионата мира – ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что, когда чемпионат заканчивается, олимпиада заканчивается и о нем никто больше не говорит. Это уже история», – сказал он.

Футуролог отметил, что «в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже».

«Ну, мы так устроены. (…) Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – отметил Кавагути.

«Неприятная правда», по его словам, состоит в том, что здравоохранение оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес.

«И очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые», – подчеркнул Кавагути.

Он указал, что «люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят», и «это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни».

«Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда», – считает футуролог.

«Политика волнует только то, что он может получить. Ему нужен противник, чтобы его опережать. Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации)», – отметил он.

Кавагути убежден, что серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он.

Ранее ВОЗ предупредила о новой пандемии.