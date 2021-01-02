Умер актер Владимир Коренев

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02.01.2021, 13:40, Новости дня
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Актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни, сообщила его дочь Ирина Коренева.

«Да, подтверждаю», – сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Его вдова Алевтина Коренева сообщила, что у артиста «был коронавирус, он и стал причиной смерти», передает ТАСС.

Дата и время прощания пока неизвестны.

Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».

После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).

Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.



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