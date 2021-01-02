В Китае выдвинули новую версию источника COVID

02.01.2021, 13:40, Новости дня

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Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, сообщил глава МИД КНР Ван И.

Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград».

«Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И.

Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.

Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей.

Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19.