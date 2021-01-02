Леонид Агутин: «На традиционные «голубые огоньки» есть спрос»

02.01.2021, 13:18, Разное

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Леонид Агутин объяснил, почему российские телеканалы ежегодно транслируют «голубые огоньки». По словам музыканта, на эти программы есть спрос, поэтому они еще долго будут в эфире в новогоднюю ночь.

При этом, в «голубых огоньках» выступают артисты, которых выбирают зрители. Как отметил Леонид Агутин, он не понимает негодования в социальных сетях по поводу трансляции «голубых огоньков». Певец призвал тех, кому не нравится подобный формат шоу, просто не смотреть его. Он честно признался, что хоть и выступает, но не включает «голубые огоньки» в новогоднюю ночь. Он считает передачи такого формата «заплесневелыми и заиндевелыми». Несмотря на это, по рейтингам именно «совковые огоньки» зрители любят больше всего, хотя профессионалы много раз пытались экспериментировать. Леонид Агутин отметил, что невыгодные вещи телевидение не будет делать, так как оно просто разорится.

Также Леонид Агутин высказался о призыве Валерия Меладзе бойкотировать участие артистов в «голубых огоньках». Коллега таким образом пытался донести до российских властей, что на фоне пандемии представители шоу-бизнеса остались без заработка, так как отменили корпоративы и концерты. По словам Агутина, он к Меладзе относится «с симпатией», но отказываться от «голубых огоньков» не намерен. Музыканту неловко, что он будет «воротить носом», когда тысячи артистов мечтают оказаться на его месте, а их не приглашают. Он считает выступление на таких программах своей обязанностью перед зрителями, хотя гонорары за съемки артисты не получают от телеканалов.