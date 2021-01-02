 

В РПЦ предложили перенести Новый год на 13 января

02.01.2021, 12:57, Разное
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Глава Синодального отдела РПЦ по связям с госорганами митрополит Пигидий (Таксилев) обратился к Правительству с предложением перенести празднование в России Нового года на 13 января.

По словам священнослужителя, большинство жителей страны и так отмечают Новый год по старому стилю с куда большим размахом, чем 1 января.

Популярный в народе праздник Старый новый год, отмечаемый в ночь с 13 на 14 ноября, соответствует 1 января по юлианскому календарю, используемому в РПЦ в качестве литургического календаря. Из-за разницы между юлианским и григорианским календарями многие праздники, такие как Пасха, Международный женский день, Рождество, День Победы, День народного единства и Новый год отмечаются в России на 2 недели позже, чем на Западе.

По мнению митрополита Пигидия, было бы рациональным привести даты государственных праздников в соответствие с международными стандартами, для чего необходимо перенести Новый год на 13 января.

– Весь мир празднует Рождество Христово до Нового года, а в России наоборот. Чем это можно объяснить? Только тем, что наши заскорузлые светские власти всё ещё пользуются допотопным григорианским календарём, который за тысячи лет своего существования разошёлся с астрономическим временем почти на 2 недели. Из-за этого на нас смотрят как на дикарей. Необходимо немедленно перенести Новый год на 13 января, чтобы мы отмечали Рождество до Нового года, как делают во всех развитых странах, – сказал митрополит.

Все расчёты, необходимые для коррекции российского календаря, были проведены настоятелем Барнаульского планетария отцом Никанором.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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