 

Санду посетит Украину 12 января – замглавы ОП

02.01.2021, 12:50, Новости дня
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12 января состоится официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину.  Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ZN.ua, которое опубликовано 2 января.

“Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”, – сказал он.

Это будет первый зарубежный визит Санду в качестве президента Молдовы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Майя Санду 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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