 

Украина решила разработать новую дорожную карту отношений с США

02.01.2021, 12:48, Новости дня
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Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений, сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Жовква написал в статье для издания «Зеркало недели», что Киев ставит целью «выстроить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе наивысшем», передает РИА «Новости».

«В повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас мы нарабатываем новую содержательную дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году. Среди важных задач – налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса ради дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины», – указал он.

Также он сообщил, что власти Украины будут работать, чтобы обновленная политика Вашингтона способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению поддержки Вашингтона в сфере безопасности.

Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

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