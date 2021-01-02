Эксперт назвал основные правила и ошибки в составлении паролей для учетных записей

02.01.2021, 12:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалист сферы высоких технологий назвал основные правила и ошибки по составлению паролей в интернете. Кроме того, ведущий эксперт по информационной безопасности компании «КРОК» Евгений Дружинин рассказал, как запомнить длинные и сложные кодовые комбинации.

Не меньше 12-14

В первую очередь, профессионал IT-индустрии советует не использовать одну и ту же шифровку для разных площадок. Лучше потратить немного больше времени и придумать разные пароли для каждого из сервисов, соцсетей, облачных хранилищ и других ресурсов. Кроме того, надёжность выбранного варианта зависит и от символов в нем. Так, оптимальнее будет использовать не менее 12 символов. При этом они не должны являться зашифрованными словами и уж тем более датой рождения или другого значимого для пользователя события. В противном случае есть риск взлома пароля людьми, обладающими определенной информацией о владельце или же путем банального подбора. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что и данная операция по «угадыванию» кода осуществляется хакерами не вручную, а с применением технологий и занимает минимум времени.

Непростая комбинация

Кроме того, что комбинация должна быть достаточно длинной, это должно быть действительно уникальное сочетание. При одинаковом пароле для всевозможных ресурсов опасности подвергаются все данные и контент пользователя, включая банковскую конфиденциальную информацию. Также в сочетании должны быть разные типы символов, как буквы, так и цифры, причем в литерном ряду следует менять регистр, чередуя большие и маленькие буквы. Стараясь избежать очевидных и легко угадываемых слов, владельцы аккаунтов нередко используют общие замены, например, задействуют вместо буквы о знак «0». Это тоже плохой вариант, которого необходимо избегать.

И большие и малые

Если ранее уже приходилось менять используемое сочетание, то не стоит возвращаться к нему снова. Целесообразно придумать абсолютно новый пароль. Чтобы запомнить сложную и длинную комбинацию, можно записывать латиницей слова из кириллической раскладки. Также, напоминает Евгений Дружинин, важно применять наряду с паролем многофакторные возможности аутентификации с распознаванием отпечатков пальцев или лица. Следуя таким несложным рекомендациям, можно обезопасить свой компьютер или смартфон.