 

Ксения Собчак показала, как 3-летний сын Платон отреагировал на «Голубой огонек»

02.01.2021, 12:26, Разное
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Ксения Собчак показала своим подписчикам снимок, на котором был запечатлен ее 3-летний сын Платон за новогодним столом. Телеведущая отметила, что подловила реакцию ребенка на «Голубой огонек».
Платон сидит за столом, держа в руках вилку, а на тарелке у него традиционный салат Оливье. Сын Ксении Собчак внимательно смотрит в сторону, и на его лице читается явное удивление. Журналистка пояснила фолловерам, что именно так удивило ее ребенка. Оказывается, он смотрел со всеми гостями «Голубой огонек» и «впервые узнал слово доедалки».

Подписчики Ксении Собчак удивились, зачем 3-летнему ребенку включать программу, которую смотрит «поколение 60+». Также в комментариях отметили, что у Платона просто «королевская осанка» и он держится за праздничным столом, как взрослый. Фолловеры удивились, на сколько сын телеведущей внешне похож на своего знаменитого дедушку – экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.



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