Дмитрий Шепелев в Instagram резко ответил на комментарии хейтеров

02.01.2021, 12:26, Разное

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В первый день 2021 года Дмитрий Шепелев опубликовал в микроблоге Instagram новый снимок, поинтересовавшись у подписчиков, как прошел праздник. Ведущий столкнулся с негативными высказываниями хейтеров, но не стал игнорировать их, а довольно резко ответил недоброжелателям, которые решили прокомментировать его пост.

На фотографии Дмитрий Шепелев позирует в брюках и рубашке в душе. Многие пользователи поняли, что он намекнул на главный новогодний фильм «Ирония судьбы». Некоторые поддержали телеведущего и с юмором спросили: «Ипполит, ты ли это?». Однако одна из пользователей была недовольна тем, что у нее в ленте появился снимок возлюбленного покойной Жанны Фриске. Она едко заметила, что «дела были отлично, пока вас не увидела!». Шепелев не стал пропускать этот негативный комментарий в его адрес и ответил, что ей нужно «посмотреть подольше, может, станет полегче, когда стошнит».

Негатив в адрес телеведущего стал появляться намного чаще после того, как стало известно о его конфликте с семьей Жанны Фриске. После смерти артистки Дмитрий Шепелев сам воспитывает их 7-летнего сына Платона и запрещает родителям и сестре артистки видеться с ребенком.