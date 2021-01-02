 

Лукашенко разочаровал народ новогодним выступлением

02.01.2021, 12:00, Разное
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По традиции, которая сложилась во многих постсоветских странах, встреча Нового года сопровождается просмотром поздравления от главы государства. Политики пользуются этой возможностью, чтобы напрямую обратиться к миллионам своих сограждан.

Впрочем, у Александра Лукашенко отношения с потенциальными избирателями под конец 2020 года не заладились. Люди массово выходили на улицы, чтобы выразить свое несогласие с его победой на выборах. А всех несогласных ждало полицейское насилие, что только обострило отношения внутри общества.

В связи с этим и новогоднее обращение Александра Лукашенко, судя по всему, произвело совершенно не тот эффект, на который он мог рассчитывать. Люди оказались крайне разочарованны формальным и поверхностным по их мнению подходом главы государства.

“Странная воинственная речь из 30 – 40-х годов прошлого века, когда кругом “враги”! Для XXI века на календаре все очень странно и чуждо!”, – заметил один из комментаторов.

Обратили внимание зрители и на то, что Александр Лукашенко назвал Белоруссию ядерной державой. Это утверждение, отметили они, несколько далеко от реальности и выглядит скорее горькой иронией по поводу запущенности технологической сферы страны.

Ну а самым главным разочарованием, признались некоторые зрители, стало для них то, что Александр Лукашенко не воспользовался трибуной для того, чтобы объявить о своем уходе с поста президента. Это, отметили многие, стало бы одним из самых желанных новогодних подарков для большого числа несогласных.



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