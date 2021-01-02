Начальника ГИБДД Москвы уволили после новости об утечке данных кортежей первых лиц России

02.01.2021, 11:58, Новости дня

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Руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД России три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц страны через чаты в WhatsApp.

Об этом “Русской службе BBC” рассказали двое бывших и один действующий сотрудник Центра.

Журналисты отметили, что спецбатальон сопровождает президента России, премьера, председателя Совета Федерации, ФСБ и лидеров иностранных государств.

По информации ВВС, в конце 2016 года командиром спецбатальона стал полковник полиции Анатолий Макаренков. Он приказал командирам восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц.

Бывший сотрудник спецбатальона Василий Ветитнев рассказал журналистам, что передача информации о передвижениях первых лиц “в иностранный мессенджер WhatsApp подвергает опасности руководство государства”.

Расследование ВВС было опубликовано 31 декабря, а 2 января “Интерфакс” сообщил, что в Москве сменили главу Госинспекции безопасности дорожного движения. С 2019 года эту должность занимал Юрий Дроганов.

По информации ТАСС, которую сообщил источник в правоохранительных органах, Дроганов уволен указом президента РФ.

Телеканал “Дождь” отметил в своей публикации, что начальника ГИБДД Москвы уволили после появления расследования ВВС.

В августе 2020 года “Коммерсантъ” со ссылкой на свои источники сообщил, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. Базу оценили в $1,5 тыс.